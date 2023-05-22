Верят ли азербайджанцы в мир с Арменией

Примерно половина респондентов в Азербайджане верит, что в этом году будет подписан мирный договор с Арменией, следует из итогов опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам опроса мнений, 42,7% участников верят, что до конца года будет подписан мирный договор, 39,1% придерживаются противоположного мнения. Очевидно, неготовность Армении к подписанию мирного договора и попытки добиться иного формата "мира" путем включения в мирный процесс иностранных государств, а также неконструктивное политическое поведение отразились на общественном мнении в Азербайджане.

18,2% респондентов затруднились высказать свое мнение.

Отметим, что опрос проводился 14-17 мая 2023 года среди 384 респондентов старше 18 лет на условиях добровольного участия и при полном сохранении анонимности.