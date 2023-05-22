Китай продает США нарковещества в обмен на криптовалюту

Китайские производители опиоидных веществ продолжают принимать криптовалюту и поставляют товар за рубеж. Об этом сообщают аналитики Elliptic.

По данным британских исследователей, китайские фабрики обработали тысячи заказов с помощью криптоплатежей. Общая сумма незаконно поставленных в США наркотических веществ из Китая оценивается почти в $55 млрд.

Отметим, что начиная с 2019 года поставка фентанила из Китая в США под запретом, однако его поставки по-прежнему активно продолжаются.