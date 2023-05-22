Депутат: Сельчане, отучившись в Баку, не хотят возвращаться
Среди жителей деревень, приехавших в Баку получать образование, мало кто желает вернуться обратно по завершении обучения, заявил депутат Бахтияр Алиев в парламенте.
С другой стороны, сказал Б.Алиев, ссылаясь на публикации в прессе, все больше молодых людей, которые получили педагогическое образование, хотят работать в отдаленных селах: «Даже те, чьи семьи живут в Баку, хотят добровольно работать в сельских школах».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!