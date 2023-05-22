Гудрат Гасангулиев надеется на Турцию в вопросе Карабаха

Парламентарий отметил, что в этой связи Азербайджану необходимо тесно работать с тюркскими государствами: «К сожалению, Россия сегодня не заинтересована в окончательном решении конфликта. В этой связи необходимо серьезно работать с Турцией и тюркскими государствами. Мы и наши союзники должны делать России соответствующие предложения, выдвигать требования и убедить ее принять их. То есть Москва должна будет либо признать наши суверенные права на Карабах и способствовать миру, либо потерять Азербайджан и Турцию», — считает депутат.

Комментируя возможность подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирного соглашения с Азербайджаном, Гасангулиев отметил, что если заявления главы армянского правительства о желании мира искренни, он должен тесно сотрудничать с Баку:

«Должна быть оказана информационная поддержка, чтобы спецслужбы Азербайджана могли задержать Варданяна и других сепаратистов и доставить их в Баку. Азербайджану должны быть выданы военные преступники, в том числе Кочарян и Саргсян. Если Пашинян в ближайшее время не подпишет мирное соглашение, его либо отстранят от власти и посадят в тюрьму, либо расстреляют, как премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера Степана Демирчяна в парламенте в октябре 1999 года. После этого либо нам придется смириться с сохранением нынешнего статус-кво в Карабахе, либо вступить в новую большую кровопролитную войну с Арменией, которую открыто защищает Россия. Вот почему мы должны восстановить суверенитет над Карабахом именно сейчас».