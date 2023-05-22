Гудрат Гасангулиев надеется на Турцию в вопросе Карабаха
Восстановление полного суверенитета Азербайджана над Карабахом будет во многом зависеть от принципиальной позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.
Парламентарий отметил, что в этой связи Азербайджану необходимо тесно работать с тюркскими государствами: «К сожалению, Россия сегодня не заинтересована в окончательном решении конфликта. В этой связи необходимо серьезно работать с Турцией и тюркскими государствами. Мы и наши союзники должны делать России соответствующие предложения, выдвигать требования и убедить ее принять их. То есть Москва должна будет либо признать наши суверенные права на Карабах и способствовать миру, либо потерять Азербайджан и Турцию», — считает депутат.
Комментируя возможность подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирного соглашения с Азербайджаном, Гасангулиев отметил, что если заявления главы армянского правительства о желании мира искренни, он должен тесно сотрудничать с Баку:
«Должна быть оказана информационная поддержка, чтобы спецслужбы Азербайджана могли задержать Варданяна и других сепаратистов и доставить их в Баку. Азербайджану должны быть выданы военные преступники, в том числе Кочарян и Саргсян. Если Пашинян в ближайшее время не подпишет мирное соглашение, его либо отстранят от власти и посадят в тюрьму, либо расстреляют, как премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера Степана Демирчяна в парламенте в октябре 1999 года. После этого либо нам придется смириться с сохранением нынешнего статус-кво в Карабахе, либо вступить в новую большую кровопролитную войну с Арменией, которую открыто защищает Россия. Вот почему мы должны восстановить суверенитет над Карабахом именно сейчас».