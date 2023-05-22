24 мая состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главным советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту соглашения «О мире и построении межгосударственных отношений», итоги последних встреч, проведенных в этом контексте, и перспективы переговоров.

В то же время Байрамов еще раз привлек внимание к позиции Азербайджана по вопросу открытия коммуникаций и процесса делимитации.

Луи Боно заявил, что США готовы всеми силами поддерживать мирный процесс, отметив, что необходимо обеспечить мир и спокойствие во имя развития региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.