В Венгрии рассказали, сколько получат азербайджанского газа

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что первые 100 млн кубометров газа из Азербайджана в Венгрию должны поступить до конца 2023 года.

По его словам, согласно долгосрочному договору, в дальнейшем объемы поставок увеличатся.

"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху - в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию. В текущем году поступят 100 млн кубометров. Это не много с точки зрения годового венгерского потребления - приблизительно 1,5% - но это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов кубометров газа", - сказал Сийярто.