Пашинян об анклавах

Азербайджан и Армения сумели согласовать некоторые пункты проекта мирного соглашения, однако вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

"Как вы знаете, есть вопросы, которые мы согласовали, однако вопрос анклавов пока еще не согласован, ведутся обсуждения всех вариантов", - сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что в Мюнхене и Брюсселе обсуждалось признание ряда анклавов на территории Армении, принадлежавшие Азербайджану. Пашинян отметил, что на политическом уровне стороны это признали. Однако в правовой плоскости есть "дополнительные вопросы" по некоторым из этих анклавов.