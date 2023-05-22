Украинская разведка: Наша главная цель – убить Путина

Главная цель украинской разведки – убийство президента России Владимира Путина и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил замглавы Главного управления разведки Украины генерал Вадим Скибицкий.

На вопрос о том, какие отношения у Скибицкого с Пригожиным, замглавы ГУР ответил: «Мы пытаемся его убить».

Он также заявил, что Путин находится «на вершине списка» целей ГУР: «Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими».