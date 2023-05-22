Экс-министр, депутат Рамаз Николашвили в интервью haqqin.az: «Сближение с Россией чревато сменой правительства в Грузии»

По словам Николашвили, президент Путин ищет пути выхода из устроенной Западом изоляции, надеясь, что Грузия станет для России одной из коммуникаций с внешним миром.

«Территория Грузии не может быть транспортным коридором для России, пока последний российский солдат не уйдет из оккупированных грузинских земель», - сказал в беседе с haqqin.az Рамаз Николашвили, бывший министр регионального развития и инфраструктуры Грузии, депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение».

«Для разворота стратегического направления с Запада на Восток Россия нуждается в транспортных коридорах. Вот почему ее так интересует Южный Кавказ и, в частности, Грузия, - сказал бывший министр. – Но эти планы никак не стыкуются с главной политической проблемой Тбилиси - освобождением более двадцати процентов грузинских земель, оккупированных РФ. Вопрос восстановления территориальной целостности стоит для грузин выше любых экономических дивидендов, которые нам сулит российский транзит. Грузия не может и не станет решать экономические задачи за счет отторжения своих территорий. А доносящиеся из Кремля голоса предлагают предоставить России транспортный коридор и расширение экономических отношений в условиях, когда грузинские земли по-прежнему останутся под российской оккупацией. Думаю, сказав, что пока не будут освобождены оккупированные территории, никаких отношений с РФ быть не может, я выражу мнение большинства грузинского общества. Это равносильно тому, что Азербайджан открывает транспортные коммуникации с Арменией, когда азербайджанские земли все еще находятся под оккупацией».

Рамаз Николашвили утверждает, что большинство грузин также против восстановления авиасообщения с Россией и наплыва российских граждан в Грузию, называя реализацию планов Кремля «реальной угрозой нашему суверенитету».

«Даже президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать авиаперевозчика, совершающего полеты в Россию, - подчеркнул депутат. - К сожалению, правительство Ираклия Гарибашвили считает, что снятие визового режима и массовая миграция россиян в страну принесут нам экономическую выгоду. Непонятно, какой интерес у Грузии в том, чтобы облегчать положение России, которая находится под десятком пакетов западных санкций? Правительство без конца заверяет, что подсанкционные товары из Грузии в Россию не поступают. Но поддержка со стороны правительства Гарибашвили расширения экономических связей с РФ вызывает недоумение не только у рядовых грузин, но и у западных партнеров Тбилиси».

Назвав «имперской» сущность политики Кремля, Николашвили полностью исключает ситуацию, при которой Москва может вдруг «расщедриться» и вернуть Грузии отторгнутые у нее Абхазию и Южную Осетию.

«Эти земли останутся в руках Кремля в качестве рычага воздействия и управления внешней политикой Грузии, - уверен он. - Поэтому условием диалога с Путиным может быть только освобождение грузинских земель. И грузинская общественность будет всеми законными методами оказывать давление на правительство с тем, чтобы территория Грузии не стала для россиян коридором, по которому будут перевозиться миллионы тонн грузов. Мы сделаем все, чтобы Путин не смог воспользоваться транзитными и другими возможностями Грузии. Его решение отменить визовый режим с Грузией и возобновить авиасообщение было воспринято грузинами как насмешка над нашим народом. Практически каждый день в Тбилиси проходят акции протеста в связи с пророссийской политикой правительства Гарибашвили».

Грузинский депутат высоко оценил региональную политику Азербайджана, которая, по его словам, способствует объединению и созданию условий развития всего Южного Кавказа.

«Прилагаемые Баку усилия по открытию коммуникаций на Запад создают отличные перспективы стремительного экономического роста всем южно-кавказским государствам», - подчеркнул он.

Николашвили не обошел вниманием и активность российских пропагандистов, продвигающих идею более масштабного использования перехода Верхний Ларс на российско-грузинскую границу, которую парламентарий назвал «несбыточной».

«Украина - близкий друг Грузии, - подчеркнул Николашвили. - Много грузин воюют в рядах украинской армии. Они воюют также за независимость Грузии, поскольку все мы понимаем: за захватом Украины последует оккупация Грузии и других постсоветских республик. Мы не можем пойти на что-то такое, что помешает Украине вернуть захваченные Россией земли. Поэтому в интересах Грузии максимально уменьшить российский транзит, а еще лучше вообще свернуть отношения с Кремлем. Этой позиции придерживается подавляющее большинство граждан страны. И любые действия властей в Тбилиси, направленные на расширение отношений с Россией, чреваты сменой грузинского правительства».