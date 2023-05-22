Пашинян: ОДКБ не признает территориальную целостность Азербайджана
Именно ОДКБ отказывается признавать территориальную целость Азербайджана, включающую в себя и Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Те, кто говорят, что Азербайджан не имеет территорию в 86.6 тысяч квадратных километров, они же и говорят, что Армения не имеет территорию в 29. 8 тысяч квадратных километром, а имеет территорию в 29 800 и «минус определенное число». А какое конкретно число, зависит от настроения в ОДКБ в тот или иной день», - сказал Пашинян.