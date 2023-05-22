НАТО сказала свое слово по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока идет война.

«Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война», — сказал Столтенберг на мероприятии, организованном Германским фондом Маршалла в Брюсселе.

Ранее с подобным заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который сообщил, что не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО.