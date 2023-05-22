Как объяснить людям, что переходить дорогу можно только по зебре? майор Араз Аскерли комментирует для haqqin.az
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира не оставлять на волю случая вопросы безопасности дорожного движения. По данным ВОЗ, от дорожно-транспортных травм, являющихся основной причиной смертей и инвалидностей во всем мире, ежегодно погибает около 1,3 миллиона человек, а еще до 50 миллионов пешеходов получают различные травмы.
В частности, указывается, что для людей в возрасте от пяти до 29 лет нет большей угрозы жизни. Во всем мире одна из каждых четырех смертей приходится на долю пешеходов и велосипедистов.
Еще в 2021 года ООН приняла на реализацию десятилетний «Глобальный план действий по обеспечению безопасности дорожного движения», в основу которого положена амбициозная цель сократить к 2030 году на 50 процентов случаи смертности и травматизма в результате ДТП. План включает в себя обеспечение безопасности дорог, транспортных средств, поведение водителей и пешеходов, улучшение неотложной помощи пострадавшим и пр.
ВОЗ призвала страны мира провести с 15-го по 23 мая этого года седьмую «Глобальную неделю безопасности дорожного движения». В нынешнем году главное внимание будет уделено безопасности пешеходов, а также велосипедного и общественного транспорта.
Как сообщил haqqin.az майор полиции Араз Аскерли, старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку, нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов – это наиболее острая проблема безопасности на дорогах страны. По сравнению с пешеходами, создающими риски для себя и, соответственно, для водителей автотранспорта, число ДТП, связанных с велосипедистами и общественным транспортом, можно считать незначительным.
В прошлом году в Азербайджане из 437 случаев ДТП 269 ситуаций были связаны с пешеходами. В результате погибло 134 пешехода, пострадали 153 человека. В Баку из 195 дорожных происшествий, в которых 132 случая были связаны непосредственно с пешеходами, погибло 70 человек и пострадали 106.
«В 2022 году, - рассказал Аскерли, - наибольшее количество ДТП было связано с переходом дороги в неположенном месте на проспекте Гейдара Алиева - 26 случаев, проспекте Зии Буниятова – семнадцать и на улице Гара Гараева - тринадцать. С участием общественного транспорта в 2022 году в Баку произошло семнадцать ДТП, шесть человек погибли, пятнадцать пострадали. Что же касается велосипедистов, которых на улицах Баку становится с каждым днем все больше, то в прошлом году было зафиксировано четыре ДТП, вследствие которых один человек погиб и трое пострадали».
По словам эксперта, дорожная полиция по-прежнему активно занимается проблемой перехода улиц в неположенном месте.
«Это очень сложная задача. На каждом участке такой протяженной дороги, каковой является проспект Гейдара Алиева, полицейского не поставишь, - говорит майор. - Тут необходимы комплексные меры, включающие работу с общественностью, СМИ, применение штрафов и другие, чтобы воспитать в гражданах чувство ответственности и привести их к пониманию, что переходить дорогу можно только по «зебре», да и то только в том случае, если все до одной машины остановились на красный свет светофора. Соблюдение правил безопасного поведения на улицах необходимо воспитывать с детства. Однако взрослые, нарушающие эти правила, показывают детям негативный пример».
По мнению азербайджанских экспертов, для обеспечения безопасности пешеходов необходимо пересмотреть стратегию автомобильного движения в городах Азербайджана в сторону европейской конфигурации дорожной инфраструктуры, где пешеход - такой же главный фактор, как и автомобили.
«И этот фактор следует учесть при планировании дорожной инфраструктуры, - считает Аскерли. - Дорожная сеть должна строиться не только для безопасности и комфорта автомобилей, как это происходит сейчас в Азербайджане, но и для безопасности движения пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Использование личного автомобиля требует больше пространства, больше асфальта, нежели общественный транспорт, велосипедисты и пешеходы. Современные крупные города Европы ориентированы на то, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, велосипедами и чаще ходили пешком. Поэтому важно создать такую развернутую пешеходную инфраструктуру, где человеку было бы удобнее и приятнее передвигаться пешком или использовать общественный транспорт, нежели садиться за руль своего автомобиля и простаивать в заторах. Именно удобная и разветвленная пешеходная инфраструктура и есть наиболее эффективное средство обеспечения безопасности пешеходов. К сожалению, в Баку интересы пешеходов практически не соблюдены. Город существует для автомобилистов, но никак не для пешеходов. Переходы дорог созданы произвольно и не коррелируются с движением общественного транспорта. Тротуары шириной всего в один метр, на них порой пешеходам просто не разойтись. В целом ряде новостроек тротуаров либо нет вообще, либо их используют под торговые объекты или парковки для машин…
По мнению майора Аскерли, эту ситуацию необходимо кардинальным образом изменить и создать такую дорожную инфраструктуру, которая позволяла бы без какого-либо риска для жизни и здоровья доехать на велосипеде или добраться пешком до любой точки города.
Эксперты считают, что в Азербайджане проектировщики подменяют понятие «дорога» с понятием «улица», которое является более широким инженерным сооружением и включает в себя тротуары, остановки общественного транспорта, подземные и надземные переходы и пр. Наши же проектировщики, по словам Аскерли, создают дорогу, но называют ее «улицей». Не задумываясь при этом, что современный стандарт улицы предусматривают приоритет экономной и здоровой мобильности.
Эксперты также сходятся во мнении, что Азербайджан остается единственной в Европе страной, в которой предел разрешенной скорости внутри населенных пунктов составляет 60 километров в час. Практически во всех странах Евросоюза и в государствах европейской части СНГ максимальная скорость в городах и селах ограничена 50 километрами. Как правило, на центральных улицах европейских городов максимально разрешенная скорость - 30 км/час.
«Это принципиально важный момент, поскольку при столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 60 км/час у человека практически нет шансов выжить, - говорит Аскерли. - При скорости в 50 км/час шансы пешехода выжить возрастают в десять раз, а при скорости 30 км/час человек может не только выжить, но и избежать тяжелых травм. Так что скоростной режим в населенных пунктах должен быть ограничен 50 километрами, а в крупных городах с интенсивным движением высоких скоростей быть вообще не должно».
Что касается безопасности велосипедистов, то, по словам Аскерли, развитие этого вида транспорта стало в мире одним из приоритетных, поскольку велосипеды не забирают городское пространство, не потребляют топливо и не создают пробки на дорогах.
«С экономической точки зрения перемещение людей за покупками в магазин, на работу, с другими целями - дело затратное, поскольку оно не создает добавленную стоимость, - говорит он. - Поэтому мобильность людей, их возможности безопасно перемещаться должны быть предельно дешевыми. Из чего однозначно следует, что для пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов городская инфраструктура должна быть более удобной, чем для автомобилиста. Развитие пешеходной инфраструктуры, выделенных велосипедных дорожек, которыми также могут пользоваться владельцы электросамокатов — это вопрос не только безопасности, но экономической выгоды для страны».
На деле же существующие в Баку немногие велосипедные дорожки проложены за счет тротуаров, хотя надо было за счет проезжей части улицы. Причем проезжей части, отгороженной от автомобилей, чтобы велосипедисты были в безопасности и не испытывали стресс от пролетающих вплотную машин.
«Пока вопрос велосипедов, как части транспортной системы Баку, находится в зачаточном состоянии, - говорит эксперт. - Велосипедной инфраструктуры в столице как таковой не существует. В ее развитие не проявляют заинтересованность ни городские власти, ни другие структуры, которые придумывают пошловатые отговорки типа «в менталитете азербайджанцев заложено ездить на автомобилях, а не на велосипедах». Однако современные города активно развивают именно велосипедный и электросамокатный транспорт, обеспечивая его проверенной и надежной системой безопасности. Для этого необходимо проложить отдельные велодорожки на основных автомагистралях, создать сеть велопроката, организовать парковки для велосипедов, а также возможности для комбинированного использования велосипедов и общественного транспорта. Велосипеды – это идеальный транспорт на расстояние в 5-6 километров. В этом случае человек сокращает время в пути и при этом не сильно устает».
Что касается безопасности общественного транспорта, то, по словам Араза Аскерли, в этой сфере дела обстоят неплохо. Как известно, для безопасного передвижения общественного транспорта нужны выделенные автобусные полосы. В Баку такие полосы есть, надо лишь усилить контроль за тем, чтобы их не занимали частные автомобили.
«Лучшим контролем являются камеры наблюдения дорожной полиции, которые автоматически считывают номера машин нарушителей», - сказал эксперт.