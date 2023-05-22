Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 18:10

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира не оставлять на волю случая вопросы безопасности дорожного движения. По данным ВОЗ, от дорожно-транспортных травм, являющихся основной причиной смертей и инвалидностей во всем мире, ежегодно погибает около 1,3 миллиона человек, а еще до 50 миллионов пешеходов получают различные травмы. В частности, указывается, что для людей в возрасте от пяти до 29 лет нет большей угрозы жизни. Во всем мире одна из каждых четырех смертей приходится на долю пешеходов и велосипедистов. Еще в 2021 года ООН приняла на реализацию десятилетний «Глобальный план действий по обеспечению безопасности дорожного движения», в основу которого положена амбициозная цель сократить к 2030 году на 50 процентов случаи смертности и травматизма в результате ДТП. План включает в себя обеспечение безопасности дорог, транспортных средств, поведение водителей и пешеходов, улучшение неотложной помощи пострадавшим и пр.

ВОЗ призвала страны мира провести с 15-го по 23 мая этого года седьмую «Глобальную неделю безопасности дорожного движения». В нынешнем году главное внимание будет уделено безопасности пешеходов, а также велосипедного и общественного транспорта. Как сообщил haqqin.az майор полиции Араз Аскерли, старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку, нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов – это наиболее острая проблема безопасности на дорогах страны. По сравнению с пешеходами, создающими риски для себя и, соответственно, для водителей автотранспорта, число ДТП, связанных с велосипедистами и общественным транспортом, можно считать незначительным. В прошлом году в Азербайджане из 437 случаев ДТП 269 ситуаций были связаны с пешеходами. В результате погибло 134 пешехода, пострадали 153 человека. В Баку из 195 дорожных происшествий, в которых 132 случая были связаны непосредственно с пешеходами, погибло 70 человек и пострадали 106. «В 2022 году, - рассказал Аскерли, - наибольшее количество ДТП было связано с переходом дороги в неположенном месте на проспекте Гейдара Алиева - 26 случаев, проспекте Зии Буниятова – семнадцать и на улице Гара Гараева - тринадцать. С участием общественного транспорта в 2022 году в Баку произошло семнадцать ДТП, шесть человек погибли, пятнадцать пострадали. Что же касается велосипедистов, которых на улицах Баку становится с каждым днем все больше, то в прошлом году было зафиксировано четыре ДТП, вследствие которых один человек погиб и трое пострадали».

По словам эксперта, дорожная полиция по-прежнему активно занимается проблемой перехода улиц в неположенном месте. «Это очень сложная задача. На каждом участке такой протяженной дороги, каковой является проспект Гейдара Алиева, полицейского не поставишь, - говорит майор. - Тут необходимы комплексные меры, включающие работу с общественностью, СМИ, применение штрафов и другие, чтобы воспитать в гражданах чувство ответственности и привести их к пониманию, что переходить дорогу можно только по «зебре», да и то только в том случае, если все до одной машины остановились на красный свет светофора. Соблюдение правил безопасного поведения на улицах необходимо воспитывать с детства. Однако взрослые, нарушающие эти правила, показывают детям негативный пример». По мнению азербайджанских экспертов, для обеспечения безопасности пешеходов необходимо пересмотреть стратегию автомобильного движения в городах Азербайджана в сторону европейской конфигурации дорожной инфраструктуры, где пешеход - такой же главный фактор, как и автомобили. «И этот фактор следует учесть при планировании дорожной инфраструктуры, - считает Аскерли. - Дорожная сеть должна строиться не только для безопасности и комфорта автомобилей, как это происходит сейчас в Азербайджане, но и для безопасности движения пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Использование личного автомобиля требует больше пространства, больше асфальта, нежели общественный транспорт, велосипедисты и пешеходы. Современные крупные города Европы ориентированы на то, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом, велосипедами и чаще ходили пешком. Поэтому важно создать такую развернутую пешеходную инфраструктуру, где человеку было бы удобнее и приятнее передвигаться пешком или использовать общественный транспорт, нежели садиться за руль своего автомобиля и простаивать в заторах. Именно удобная и разветвленная пешеходная инфраструктура и есть наиболее эффективное средство обеспечения безопасности пешеходов. К сожалению, в Баку интересы пешеходов практически не соблюдены. Город существует для автомобилистов, но никак не для пешеходов. Переходы дорог созданы произвольно и не коррелируются с движением общественного транспорта. Тротуары шириной всего в один метр, на них порой пешеходам просто не разойтись. В целом ряде новостроек тротуаров либо нет вообще, либо их используют под торговые объекты или парковки для машин…

По мнению майора Аскерли, эту ситуацию необходимо кардинальным образом изменить и создать такую дорожную инфраструктуру, которая позволяла бы без какого-либо риска для жизни и здоровья доехать на велосипеде или добраться пешком до любой точки города. Эксперты считают, что в Азербайджане проектировщики подменяют понятие «дорога» с понятием «улица», которое является более широким инженерным сооружением и включает в себя тротуары, остановки общественного транспорта, подземные и надземные переходы и пр. Наши же проектировщики, по словам Аскерли, создают дорогу, но называют ее «улицей». Не задумываясь при этом, что современный стандарт улицы предусматривают приоритет экономной и здоровой мобильности. Эксперты также сходятся во мнении, что Азербайджан остается единственной в Европе страной, в которой предел разрешенной скорости внутри населенных пунктов составляет 60 километров в час. Практически во всех странах Евросоюза и в государствах европейской части СНГ максимальная скорость в городах и селах ограничена 50 километрами. Как правило, на центральных улицах европейских городов максимально разрешенная скорость - 30 км/час. «Это принципиально важный момент, поскольку при столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 60 км/час у человека практически нет шансов выжить, - говорит Аскерли. - При скорости в 50 км/час шансы пешехода выжить возрастают в десять раз, а при скорости 30 км/час человек может не только выжить, но и избежать тяжелых травм. Так что скоростной режим в населенных пунктах должен быть ограничен 50 километрами, а в крупных городах с интенсивным движением высоких скоростей быть вообще не должно». Что касается безопасности велосипедистов, то, по словам Аскерли, развитие этого вида транспорта стало в мире одним из приоритетных, поскольку велосипеды не забирают городское пространство, не потребляют топливо и не создают пробки на дорогах. «С экономической точки зрения перемещение людей за покупками в магазин, на работу, с другими целями - дело затратное, поскольку оно не создает добавленную стоимость, - говорит он. - Поэтому мобильность людей, их возможности безопасно перемещаться должны быть предельно дешевыми. Из чего однозначно следует, что для пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов городская инфраструктура должна быть более удобной, чем для автомобилиста. Развитие пешеходной инфраструктуры, выделенных велосипедных дорожек, которыми также могут пользоваться владельцы электросамокатов — это вопрос не только безопасности, но экономической выгоды для страны».