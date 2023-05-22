Эрдоган анонсировал совместный проект с Катаром

Турция и Катар реализуют проект строительства на севере Сирии порядка 1 млн домов для возвращающихся на родину сирийских беженцев. Об этом сообщил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Анкаре.

«Мы приступили к размещению на севере Сирии порядка 500 тыс. беженцев в брикетных домах. Совместно с Катаром реализуется проект строительства порядка 1 млн домов для возвращающихся на родину сирийских беженцев», - сказал Эрдоган.

По официальным данным, в Турции насчитывается порядка 3,5 млн беженцев из Сирии. Единый кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявлял ранее, что в случае победы во втором туре президентских выборов 28 мая вышлет на родину всех беженцев.