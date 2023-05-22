Путин заявил, что обвала экономики России не будет

Сценарий, по которому аналитики сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводят российские СМИ.

«Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского (экономического) союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», - сказал президент РФ.

«Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет», - считает Путин.