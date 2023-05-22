Пашинян наехал на Захарову
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что представитель МИД России не должна комментировать его заявления.
«Представитель МИД России не может комментировать мои заявления, моими собеседниками являются президент и премьер России, а представитель союзного и добрососедского государства России должен зарубить себе на носу мои заявления», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.
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