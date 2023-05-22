Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:05

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 22 мая пресс-конференцию, на которой недвусмысленно и четко заявил, что готов официально признать бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджана, на него, что называется, набросились со всех сторон. Среди атаковавших — карабахские сепаратисты, пророссийская оппозиция в Армении, а также церковь и дашнакские националисты, заявившие, что не признают решения премьер-министра. Досталось Пашиняну и от российских СМИ, в основном «второсортных», которые рассматривают отказ Армении от Карабаха как прямую угрозу интересам Москвы на Южном Кавказе. А некоторые российские эксперты идут еще дальше, призывая карабахских армян провести по примеру Абхазии и Южной Осетии «референдум» и присоединиться к России.

Как уже сообщалось, пресс-конференция Пашиняна прошла в преддверии армяно-азербайджанских переговоров на высшем уровне в Москве с участием президента России Владимира Путина, намеченных на завтра. Сформулировав накануне очередного раунда переговоров свою позицию по Карабаху, Никол Пашинян дал ясно понять, что не намерен отступать от договоренностей, достигнутых в Брюсселе и Вашингтоне. Напомним, что Кремль предлагает сторонам свой вариант, озвученный главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по которому Армения и Азербайджан должны в первую очередь достичь договоренности по вопросам делимитации и демаркации границ, а также открытия транспортных коммуникаций. По словам Лаврова, мирное соглашение между сторонами может стать возможным только после улучшения ситуации с безопасностью в Карабахе. В плане же, представленном Западом, эти вопросы должны быть всесторонне согласованы с последующим подписанием всеобъемлющего мирного соглашения.

Возвращаясь к заявлению Пашиняна, отметим, что в тот же день «парламент» карабахских сепаратистов решительно осудил его, заявив, что не признает мирное соглашение, которое подпишет премьер-министр Армении. Накануне главарь сепаратистов Араик Арутюнян выступил с «обращением к соотечественникам», в котором заявил, что «вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана исключено». Тем временем в Армении представитель дашнаков Ишхан Сагателян заявил, что его соратники начнут новое протестное движение, поскольку на «спасение страны», по словам дашнака, осталось всего 5-6 месяцев. Армянская церковь также выступает против Пашиняна, делая одно заявление за другим. В последнем, обнародованном высшим религиозным советом Эчмиадзина, признание Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана названо «неприемлемым», а также заявлено, что «независимость Карабаха» не может быть предметом переговоров. Что же касается критики и обвинений Пашиняна в России, то они в основном исходят из ресурсов, входящих в медиахолдинг главы «вагнеровских» наемников Евгения Пригожина и на других Z-порталах, в том числе в многочисленных региональных СМИ медиахолдинга Levsha Digital, принадлежащего члену «Единой России» и депутату Тульской областной думы Илье Степанову. При этом основной тезис российских СМИ, обвиняющих Пашиняна в «сдаче Карабаха», звучит одинаково: за этим планом стоят США, а его главная цель - вытеснить Россию с Южного Кавказа и покончить с ее военным присутствием в Армении и Карабахе.