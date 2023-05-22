В России заявляют, что Залужному сделали «трепанацию черепа». Киев опровергает

Украинские СМИ расценили это как ответ Данилова на данные российских СМИ, которые в среду со ссылкой на неназванные источники заявляли о ранении Залужного.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду принял участие в заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом в своем твиттере сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В публикации одного из российских государственных СМИ говорилось, что Залужный якобы «получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая». В сообщении также говорилось, что Залужному якобы сделали трепанацию черепа и он, возможно, не сможет выполнять свою работу.

По словам Данилова, на заседании в среду, которое началось в 10:00, президент Украины Владимир Зеленский «заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки».

В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр также опровергала сообщения российских СМИ о том, что Залужный якобы исчез: «Главком на месте. Делает свою работу. Только что говорили».

Сам Залужный в среду сообщил, что провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.