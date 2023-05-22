Есть «оптимизм»: Ереван о переговорах с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об «оптимизме по переговорам вокруг соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Об этом он сказал в парламенте в среду, 24 мая.

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении проходили в Вашингтоне и продлились 4 дня (с 1 по 4 мая). После состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 14 мая при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. 19 мая состоялась встреча министров иностранных дел двух стран в Москве.

«В ходе всех встреч состоялись обстоятельные, направленные на взаимное понимание переговоры, что и дает повод для оптимизма», - сказал Мирзоян, которого цитируют армянские СМИ.

Мирзоян добавил, что в ходе переговоров вопросы делятся на две категории: основополагающие и жизненно важные, дополняющие либо смежные. По его словам, у Еревана и Баку есть понимание по ряду вопросов второй группы, но есть разногласия по жизненно важным вопросам.