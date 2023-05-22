В Эр-Рияде состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами по «ОПЕК+», возобновляемым источникам энергии и другим приоритетным направлениям.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером Азербайджана и братской страной. Президент Азербайджана придает большое значение всестороннему развитию отношений с королевством, построенных на взаимном доверии.

Было отмечено, что ветряная электростанция «Хызы-Апшерон» открыла новую страницу в отношениях сотрудничества с компанией Саудовской Аравии по развитию ветроэнергетических проектов и систем хранения энергии общей мощностью 2,5 ГВт на суше и море.