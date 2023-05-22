Путин рассчитывает на Азербайджан

Россия рассчитывает на скорое присоединение Азербайджана к российско-иранским договоренностям о создании транспортного коридора Север - Юг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Путин напомнил, что 17 мая было подписано соглашение между РФ и Ираном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара. «Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году», - цитирует Путина ТАСС.

«Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном, и мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписание соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны. А именно соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север - Юг», - сказал президент РФ.

По словам Путина, полноценный запуск этого маршрута позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 млн тонн грузов: «И эта железная дорога сможет успешно конкурировать за грузопотоки с традиционными торговыми путями, будет способствовать появлению новых региональных транспортных и производственных центров на всем евразийском пространстве».