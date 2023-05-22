Пашинян: Азербайджан и Армения договорились открыть коммуникации
Вопрос сухопутного маршрута, связывающего районы Азербайджана с Нахчываном, не является отдельным вопросом повестки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, которые приводят армянские СМИ, тема обсуждается в общей связке с разблокированием региональных коммуникаций.
Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации. В этом контексте прорабатывается идея строительства новых транспортных инфраструктур.