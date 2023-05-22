Асадов выслушал Микаила Джаббарова
В среду, 24 мая, состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Согласно сообщению Кабинета министров, в повестке заседания, проведенного под председательством премьер-министра, председателя Экономического совета Али Асадова, были рассмотрены экономическая ситуация в Азербайджане за истекший период 2023 года, глобальные и региональные экономические прогнозы, прогнозы социально-экономического роста в стране на 2023 год и среднесрочный период, в том числе прогнозы по нефтегазовому сектору.
Также были рассмотрены проект изменений, касающихся совершенствования налогового администрирования, стимулирования инвестиций и обеспечения большей прозрачности в экономической сфере, обсуждена проделанная работа и мероприятия, которые предстоит реализовать по индикаторам проекта Группы Всемирного банка «Благоприятная деловая среда» и другие текущие вопросы.
На заседании были заслушаны доклад министра экономики Микаила Джаббарова и отчет секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.