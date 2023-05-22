«Шаловливый» полковник МЧС услышал свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-помощника начальника Государственной противопожарной службы МЧС полковника Заура Мирзоева, снимавшего интимные видео в своем рабочем кабинете.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, приговор был зачитан в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мухаммеда Акперова. Согласно вердикту, Заур Мирзоев приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы.

Напомним, летом 2022 года в соцсетях стали распространяться видеокадры интимного характера с участием Мирзоева и нескольких сотрудниц Противопожарной службы. Следствию удалось установить, что Мирзоев записывал происходящие в комнате события посредством веб-камеры на своем персональном компьютере. В отношении него были выдвинуты обвинения в распространении порнографии, нарушении неприкосновенности личной жизни и превышении должностных полномочий. Потерпевшими по делу проходили МЧС и две сотрудницы министерства.