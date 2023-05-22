В Киеве заявили, что ВСУ все еще контролируют часть Бахмута
Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что ВСУ по-прежнему контролируют часть города Бахмут, о полном захвате которого заверяют представители российской армии.
«Наши защитники контролируют определенную часть района «Самолет» в юго-западной части города», - написала Маляр в своем телеграм-канале.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, войска которого вели бои за Бахмут, заявил, что город был полностью захвачен 20 мая. Позднее похожие заявления сделали Министерство обороны России и президент Владимир Путин.
Украинские власти настаивают, что бои за Бахмут продолжаются. По словам Маляр, «в течение дня (24 мая) наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригородах Бахмута».
«Вместе с тем нашим войскам удается понемногу продвигаться», - утверждает замминистра обороны.
Ранее в среду Маляр сообщила, что «враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы». «В городе Бахмут снижено число вражеских штурмовых действий. Враг осуществляет замену подразделений», - пишет Маляр.