Сколько будет стоить в этом году школьная форма

В 2022-2023 учебном году школьная форма была подготовлена лишь для учащихся младших классов (I-VI). Из-за сжатых сроков не была подготовлена школьная форма для старшеклассников. В новом учебном году учащиеся старших классов смогут приобрести новую школьную форму. Об этом сказал начальник отдела продаж ОАО «Бакинский швейный дом» Этибар Азимов.

«Рубашки новой школьной формы с длинными и короткими рукавами всех размеров будут стоить 15 манатов, брюки и юбки - 25 манатов. Ткани для пошива формы поступают из Турции и Беларуси», - цитирует Trend Азимова.

В прошлом году рубашки с длинными и короткими рукавами новой школьной формы всех размеров стоили 14 манатов, брюки и юбки - 25 манатов.