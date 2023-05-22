В России разработчика гиперзвуковых ракет обвинили в передаче секретов Китаю

Обвинение в госизмене, предъявленное Александру Шиплюку, директору Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук, основано на передаче им секретных сведений Китаю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с содержанием дела лиц.

Ранее о причине ареста Шиплюка, задержанного в августе прошлого года, известно не было. Однако именно «китайский след» присутствовал в деле первого арестованного за госизмену ученого из ИТПМ (в июне 2022 г.) – главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по статье 275 УК РФ, максимальное наказание по которой в этом году в РФ стало пожизненным.

По данным Reuters, Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 г. Сам он заявляет о своей невиновности, утверждая, что информация, о которой идет речь, несекретная и была доступна в интернете, говорят источники агентства.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. Экспериментальный дизайн гиперзвуковых ракет Шиплюк и Маслов представили в 2012 г. на научном семинаре во Франции, а через четыре года опубликовали работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Третьим ученым ИТПМ, арестованным в апреле по подозрению в госизмене, стал Валерий Звегинцев, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

«ФСБ в последние годы арестовывает ученых одного за другим якобы за передачу секретных материалов Китаю. В общей сложности в Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая его бывшего руководителя академика РАН Александра Асеева», - пишет Moscow Times.