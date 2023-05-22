«Вы еще увидите нас»: русские добровольцы обещают новые акции в России

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее в среду заявлял, что убиты около 70 человек из числа пересекших российскую границу.

Представитель другого воюющего на стороне Украины добровольческого формирования «Легион Свобода России», которое, по его утверждениям, также участвовало в рейде, сообщил о двух убитых и десяти раненых. Об этом пишет Радио Свобода.

Более десяти бойцов РДК и Легиона в среду пообщались с журналистами на территории Украины на фоне БМП, захваченного, как они утверждают, у российских пограничников. По словам одного из командиров РДК Дениса Капустина (Никитина), в ходе рейда были легко ранены двое бойцов корпуса, убитых нет. Капустин отрицает и потери боевой техники.

На вопрос, использовалась ли при рейде боевая техника западного производства, Капустин сослался на слова президента РФ Владимира Путина - о вооружении сепаратистов в 2014 году - о том, что такую технику «можно купить в любом военторге».

Также члены диверсионной группы пообещали провести новые акции на российской территории. «Я думаю, вы еще увидите нас на той стороне. Я не могу раскрыть детали, я даже не могу раскрыть направление. Граница довольно длинная», - заявил Капустин.

BBC отмечает, западные СМИ неоднократно писали о Капустине как одном из самых влиятельных правых радикалов в Европе, в числе прочего он известен как владелец бренда White Rex, торгующего одеждой с неонацистской символикой. В России Капустина обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Мосгорсуд в среду заочно арестовал его.

Рейд в Белгородскую область произошел 22 мая. Прорвавшиеся на территорию России вооруженные отряды на несколько часов взяли под контроль ряд населенных пунктов в Грайворонском районе. Впоследствии они с боем отступили за границу. Бойцы РДК и «Легиона Свобода России» утверждают, что в рейде участвовали только российские граждане, выступающие с оружием в руках против нынешних российских властей. Власти Белгородской области заявили о гибели одного мирного жителя и нескольких раненых. Также в результате боев были повреждены сотни частных домов.