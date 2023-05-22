БГУ и Еврейский университет подписали соглашение о программе двойного диплома

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24 мая Бакинский государственный университет (БГУ) и Еврейский университет в Иерусалиме (HUJI) подписали соглашение о сотрудничестве по программе двойного диплома и проведению совместных исследований.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев, выступивший на церемонии, отметил, что программа двойных дипломов станет началом новой эры больших научных достижений и международного сотрудничества для обоих университетов. Благодаря сотрудничеству студенты БГУ будут работать напрямую с известными израильскими профессорами и специалистами. В дополнение к расширению академического опыта студентов указанная программа также создаст новые возможности для культурного обмена и международного общения.

В свою очередь министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в церемонии, заявил, что указанный проект реализуется в соответствии с «Государственной программой повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы». По словам министра, в соответствии со вторым направлением Государственной программы по программам двойного диплома за эти годы были подписаны программы двойного диплома между несколькими вузами Азербайджана и вузами других стран. По этим программам более 1000 граждан Азербайджана получили дипломы самых передовых университетов мира, не выезжая за пределы страны.

Министр отметил, что подписанная между БГУ и Еврейским университетом Иерусалима программа двойного диплома имеет важное значение для студентов, общества и экономики Азербайджана. Эта программа послужит дальнейшему развитию азербайджано-израильских отношений и будет успешной для обоих университетов. Как сообщил директор Института образования Руфат Азизов, данный проект состоит из трех направлений. Первое направление включает магистерскую программу по двойному диплому. Во втором направлении находят отражение совместные исследования с участием молодых исследователей и студентов обоих вузов. В рамках программы в течение 5 лет будет реализовано 10 проектов, а каждый проект продлится 4 года. Третье направление проекта связано с докторской подготовкой в области биотехнологии. В свою очередь вице-президент по международным связям Еврейского университета Иерусалима профессор Орон Шагрир подчеркнул, что проект даст студентам обоих университетов возможность проводить совместные исследования и приобретать международный опыт.

Выступая на церемонии, глава Горской еврейской общины Азербайджана Милих Евдаев сказал, что программа еще больше укрепит союз между двумя народами. Затем между вузами были подписаны соглашения о сотрудничестве по программе двойного диплома и совместных исследованиях.