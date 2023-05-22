Установлено, что к нападению на «Турецкий дом» причастен Реджеп Акбыйык, зарегистрированный в турецком районе Гиресун, имеющий судимость в Турции за «нанесение телесных повреждений, угрозы и хранение наркотиков». Турецкие власти передали информацию в Департамент полиции Нью-Йорка. Полиция Нью-Йорка активизировала расследование и провела обыск в приюте для бездомных, где накануне останавливался подозреваемый. В отчете на подозреваемого отмечалось, что он имел проблемы с психикой.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают, что США быстро выявят причастных к нападению на «Турецкий дом» в Нью-Йорке и обеспечат необходимую защиту диппредставительствам Турции. В здании «Турецкого дома» размещаются также постоянное представительство Турции при ООН и генконсульство Турции. В этом же районе расположены постоянные представительства и генконсульства многих стран, в том числе США.