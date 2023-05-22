Нарышкин не смог подтвердить информацию о ранении Залужного

«Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний», - сказал Нарышкин в ответ на вопрос, есть ли у РФ данные о состоянии Залужного.

Российские власти получают информацию о состоянии здоровья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Об этом сообщил в среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Ранее в среду, 24 мая, в публикации одного из российских государственных СМИ говорилось, что Залужный якобы «получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая». В сообщении также говорилось, что Залужному якобы сделали трепанацию черепа и он, возможно, не сможет выполнять свою работу.

При этом, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на заседании в среду утром президент Украины Владимир Зеленский «заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки». В субботу замминистра обороны Украины Анна Маляр также опровергала сообщения российских СМИ о том, что Залужный якобы исчез: «Главком на месте. Делает свою работу. Только что говорили». Сам Залужный сообщал, что провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Уже несколько дней российские СМИ заявляют, что Залужный или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате российских ударов.