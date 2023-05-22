Пашинян отправился в Москву на встречу с Алиевым и Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой отправился в Москву с рабочим визитом. 25 мая он примет участие в очередном заседании Евразийского экономического совета. В рамках визита состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что запланирована и трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России.