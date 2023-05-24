Венгрия потребовала у ЕС денег на увеличение поставок газа из Азербайджана

Азербайджанский газ не сможет поступать в Европу в больших объемах, если Евросоюз не окажет финансовую помощь в модернизации системы трубопроводов на юго-востоке континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что Азербайджан и Евросоюз договорились расширить торговлю газом, который будет поступать, в частности, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Однако для этого есть «очень важное условие» - подготовка в регионе соответствующей инфраструктуры, мощности которой пока недостаточны для прокачки больших объемов топлива, передает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Брюссель выделил средства из бюджета ЕС на развитие в Юго-Восточной Европе инфраструктуры для поставок газа», - сказал Сийярто, отметив, что до сих пор «Брюссель проявлял пассивность», а без него профинансировать такие масштабные работы будет невозможно.

Венгерский министр напомнил, что ранее между Будапештом и Баку была достигнута договоренность о поставках 1-2 млрд куб. м газа в год по долгосрочному контракту. Еще в феврале правительство Венгрии сообщило, что к концу текущего года рассчитывает получить первые 100 млн куб. м топлива из Азербайджана.