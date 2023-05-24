Тина Тернер скончалась в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

В 2013 году Тина Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности — свою почку исполнительнице отдал супруг Эрвин Бах.

Тина Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее одной из величайших певиц современности. Свою карьеру она начала в 1960-х и с тех пор выпустила девять альбомов. В 2021 году была введена в Зал славы рок-н-ролла.