Обстановка в Молдове накаляется: России не удастся расколоть страну депутат Ана Раку комментирует для haqqin.az
В ходе антиправительственных митингов в городах Бельцы, Оргеев и Комрат действующая в Молдове пророссийская партия «Шор» объявила, что начинает процедуру проведения общенационального референдума, чтобы определить «внешнеполитический вектор Молдовы».
В ответ лидер правящей партии «Европейская Молдова», президент Майя Санду провела в Кишиневе массовую акцию в поддержку европейской интеграции, а молдавский Центризбирком заявил, что по ряду обстоятельств, указанных в Конституции, созыв референдума невозможен до конца года.
Тем не менее «любимая жена Москвы», как называют в Молдове партию «Шор», уже объявила о начале сбора подписей, чтобы как можно скорее провести референдум.
Внутриполитическая атмосфера в Молдове продолжает накаляться. Страна, похоже, разделена на два противоборствующих лагеря, что вызывает понятные опасения, связанные с вероятностью гражданского противостояния, насилия и роста сепаратизма в регионах, населенных представителями этнических меньшинств.
Комментируя для haqqin.az сложившуюся ситуацию, депутат парламента Молдовы Ана Раку отметила активность пророссийских сил, которые с началом войны в Украине стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдове.
«Особенно это заметно на юге, где определенные силы - партия «Шор», социалисты и коммунисты - стремятся организовать протестное движение, чтобы вызвать в Молдове паралич власти и политический кризис, - говорит депутат. – Но многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции, организованный 21 мая в Кишиневе Майей Санду, продемонстрировал, что большинство граждан Молдовы хотят быть частью Европы».
По мнению Аны Раку, раскола и хаоса в стране не будет.
«Во-первых, правительство твердо намерено идти по евроинтеграционному курсу и не поддастся на провокации оппозиции, - сказала она. – Во-вторых, несмотря на помощь, которую «Шор» получает извне, эта партия не имеет в молдавском обществе значимой поддержки. У нее нет достаточных людских ресурсов, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.
Вообще «Шор» ведет двойную игру и фактически шантажирует власть. Ее лидер Илан Шор был признан судом виновным в краже из молдавских банков миллиарда долларов. Теперь он скрывается за границей, а его люди внутри страны организовывают антиправительственные митинги. Именно так, угрожая организацией хаоса в стране, этот человек пытается вынудить власть прекратить в отношении него уголовное преследование. Но Илану Шору в любом случае придется сесть в тюрьму за свои преступления. Недавно США ввели его имя в санкционный список, так что ему уже недолго гулять на свободе. Как видите, хотя действия оппозиции имеют пророссийскую окраску, на деле партия «Шор» преследует чисто криминальные цели».
Говоря о ситуации в Гагаузии, возникшей после того, как Кишинев поставил под сомнение легитимность выборов главы автономии, депутат отметила, что гагаузы, как другие народы Молдовы, хотят мира и благополучия.
«Да, там есть силы, несогласные с правящей партией или с президентом Санду, - говорит Раку. - Но большинству гагаузов нет никакого дела до геополитических игр. Они хотят жить в безопасности и достатке, которые может обеспечить гагаузам только Европа».
Ана Раку не исключила возможность проведения референдума по внешнеполитическому курсу Молдовы.
«Мы приверженцы демократических ценностей, - говорит она, - и не можем отрицать право людей на самовыражение. Но на политическом уровне вопрос референдума однозначно поднят не был. Есть всего лишь мнение некоторых политических активистов, представителей ряда политических структур. Пока же решение о референдуме на высоком политическом уровне не принято. Что же касается элементов дестабилизации, существующих в Гагаузии, то они не представляют опасность для государственности Молдовы. Гагаузы могут вести политическую борьбу за позиции в руководстве автономии — это их конституционное право. Другими словами, политическая ситуация в Комрате и других городах автономии находится под контролем и не вызывает опасений. За последние полгода там не было каких-либо громких преступлений или инцидентов с политической подоплекой. Безопасность в Гагаузии обеспечена так же, как и во всей Молдове».
По словам Аны Раку, серьезной проблемой остается вывод российского военного контингента из Приднестровья.
«Молдова не угрожает жителям этого региона и всегда выступала за мирное урегулирование приднестровского конфликта, - подчеркнула депутат. - Поэтому мы настаиваем, чтобы войска РФ были выведены из Приднестровья. В конце концов, Москве придется выполнить международные резолюции и подписанные ею договоры, согласно которым Россия обязана сделать это».