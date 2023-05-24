Анна Жданова, спецкор, Кишинев 24 мая 2023, 22:46

В ходе антиправительственных митингов в городах Бельцы, Оргеев и Комрат действующая в Молдове пророссийская партия «Шор» объявила, что начинает процедуру проведения общенационального референдума, чтобы определить «внешнеполитический вектор Молдовы». В ответ лидер правящей партии «Европейская Молдова», президент Майя Санду провела в Кишиневе массовую акцию в поддержку европейской интеграции, а молдавский Центризбирком заявил, что по ряду обстоятельств, указанных в Конституции, созыв референдума невозможен до конца года.

Тем не менее «любимая жена Москвы», как называют в Молдове партию «Шор», уже объявила о начале сбора подписей, чтобы как можно скорее провести референдум. Внутриполитическая атмосфера в Молдове продолжает накаляться. Страна, похоже, разделена на два противоборствующих лагеря, что вызывает понятные опасения, связанные с вероятностью гражданского противостояния, насилия и роста сепаратизма в регионах, населенных представителями этнических меньшинств. Комментируя для haqqin.az сложившуюся ситуацию, депутат парламента Молдовы Ана Раку отметила активность пророссийских сил, которые с началом войны в Украине стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдове. «Особенно это заметно на юге, где определенные силы - партия «Шор», социалисты и коммунисты - стремятся организовать протестное движение, чтобы вызвать в Молдове паралич власти и политический кризис, - говорит депутат. – Но многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции, организованный 21 мая в Кишиневе Майей Санду, продемонстрировал, что большинство граждан Молдовы хотят быть частью Европы».

По мнению Аны Раку, раскола и хаоса в стране не будет. «Во-первых, правительство твердо намерено идти по евроинтеграционному курсу и не поддастся на провокации оппозиции, - сказала она. – Во-вторых, несмотря на помощь, которую «Шор» получает извне, эта партия не имеет в молдавском обществе значимой поддержки. У нее нет достаточных людских ресурсов, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Вообще «Шор» ведет двойную игру и фактически шантажирует власть. Ее лидер Илан Шор был признан судом виновным в краже из молдавских банков миллиарда долларов. Теперь он скрывается за границей, а его люди внутри страны организовывают антиправительственные митинги. Именно так, угрожая организацией хаоса в стране, этот человек пытается вынудить власть прекратить в отношении него уголовное преследование. Но Илану Шору в любом случае придется сесть в тюрьму за свои преступления. Недавно США ввели его имя в санкционный список, так что ему уже недолго гулять на свободе. Как видите, хотя действия оппозиции имеют пророссийскую окраску, на деле партия «Шор» преследует чисто криминальные цели». Говоря о ситуации в Гагаузии, возникшей после того, как Кишинев поставил под сомнение легитимность выборов главы автономии, депутат отметила, что гагаузы, как другие народы Молдовы, хотят мира и благополучия.