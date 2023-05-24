Записал: Ага Гасымлы, собкор 24 мая 2023, 22:58

Министры обороны ЕС обсуждают в Брюсселе войну РФ и Украине, а также вопросы дальнейшей поддержки Киева. Как передает портал Polskiye Radio, еще одной ключевой темой этой встречи стало «сотрудничество государств-членов в повышении их обороноспособности». Накануне встречи Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, сообщил СМИ, что в рамках инициативы European Peace Facility страны ЕС уже предоставили Украине военную помощь на сумму 10 миллиардов евро.

Перед встречей глав оборонных ведомств президент Польши Анджей Дуда заявил американскому изданию The Wall Street Journal, что союзники и партнеры по НАТО, дабы помочь Киеву противостоять российскому вторжению, ведут переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности на основе «израильской модели», предполагающей «гарантии на оружие и передовые технологии». Между тем, по мнению западных политиков, осведомленных о ходе дискуссий, передача Украине модели безопасности «в израильском стиле» будет связана с будущим процессом предоставления Киеву членства в НАТО, правда, таким образом, чтобы Североатлантический альянс не становился «стороной конфликта» с Россией. Именно этот план будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Анджея Дуды, Россия должна понять, что Украина в любом случае получит от Запада гарантии безопасности и что срок действия этих гарантий со временем не истечет по причине «усталости» Запада. При этом концепция «израильской модели» не будет связана с мирным процессом или какими-либо переговорами между Киевом и Москвой.

В свою очередь, НАТО создаст новый орган под названием «Совет НАТО-Украина», который станет своеобразными воротами к будущему членству Киева в альянсе. США в качестве основного гаранта Украины будет иметь право обращаться к Совету за помощью, которую окажут различные страны-члены НАТО. Комментирую для haqqın.az «израильскую модель безопасности» НАТО для Украины, Барбара Бартус, депутат польского Сейма, сказала, что этот план базируется на общей позиции Запада по окончанию войны в Украине, полностью совпадающей с условием, озвученным президентом Владимиром Зеленским – полный вывод российских войск с украинских территорий, включая Крым.