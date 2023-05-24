Запад готовит «израильскую модель» для Украины депутат парламента Польши Барбара Бартус комментирует для haqqin.az

Записал: Ага Гасымлы, собкор

Министры обороны ЕС обсуждают в Брюсселе войну РФ и Украине, а также вопросы дальнейшей поддержки Киева.

Как передает портал Polskiye Radio, еще одной ключевой темой этой встречи стало «сотрудничество государств-членов в повышении их обороноспособности».

Накануне встречи Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, сообщил СМИ, что в рамках инициативы European Peace Facility страны ЕС уже предоставили Украине военную помощь на сумму 10 миллиардов евро.

Передача Украине модели безопасности «в израильском стиле» будет связана с будущим процессом предоставления Киеву членства в НАТО

Перед встречей глав оборонных ведомств президент Польши Анджей Дуда заявил американскому изданию The Wall Street Journal, что союзники и партнеры по НАТО, дабы помочь Киеву противостоять российскому вторжению, ведут переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности на основе «израильской модели», предполагающей «гарантии на оружие и передовые технологии».

Между тем, по мнению западных политиков, осведомленных о ходе дискуссий, передача Украине модели безопасности «в израильском стиле» будет связана с будущим процессом предоставления Киеву членства в НАТО, правда, таким образом, чтобы Североатлантический альянс не становился «стороной конфликта» с Россией. Именно этот план будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Анджея Дуды, Россия должна понять, что Украина в любом случае получит от Запада гарантии безопасности и что срок действия этих гарантий со временем не истечет по причине «усталости» Запада. При этом концепция «израильской модели» не будет связана с мирным процессом или какими-либо переговорами между Киевом и Москвой.

Анджей Дуда убежден, что Украина получит от Запада гарантии безопасности

В свою очередь, НАТО создаст новый орган под названием «Совет НАТО-Украина», который станет своеобразными воротами к будущему членству Киева в альянсе. США в качестве основного гаранта Украины будет иметь право обращаться к Совету за помощью, которую окажут различные страны-члены НАТО.

Комментирую для haqqın.az «израильскую модель безопасности» НАТО для Украины, Барбара Бартус, депутат польского Сейма, сказала, что этот план базируется на общей позиции Запада по окончанию войны в Украине, полностью совпадающей с условием, озвученным  президентом Владимиром Зеленским – полный вывод российских войск с украинских территорий, включая Крым.

Депутат парламента Польши Барбара Бартус

«В этом направлении Запад будет помогать украинцам столько, сколько потребуется Киеву, - подчеркнула Бартус. - Если Москва решит вести войну на истощение, то это просто безумие. Учитывая, что за Украиной стоит гигантский экономический ресурс Запада, Россия в такой войне может истощить только себя. Союзники будут помогать Украине и после войны в восстановлении промышленности, инфраструктуры страны. При всем моем желании мира мне сложно представить, о чем вообще можно говорить с Путиным до того, пока он не уберет свои войска из Украины. Решение о прекращении войны зависит от двух людей - Зеленского и Путина. И Запад не будет решать этот вопрос за президента Украины. У стран Евросоюза есть общая позиция, которая заключается в оказании всемерной помощи Украине для отражения российской агрессии. Лично я глубоко убеждена, что войну украинцам Россия уже проиграла».