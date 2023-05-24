Азербайджан: всего 6% энергии из ВИЭ

Джейхун Наджафов, собкор 24 мая 2023, 22:52

На прошедшем в Хиросиме саммите «Большой семерки» был принят план действий о глобальном переходе к «чистой» энергетике и достижения до 2050 года нулевого уровня выбросов в атмосферу. Глобальный климатический и энергетический кризисы убеждают в настоятельной необходимости ускорить переход к «чистой» энергетике, а также к преобразованию энергетических систем.

«Мы подчеркиваем необходимость диверсификации экономик и внедрения преобразований, в том числе в цепочках поставок, для скорейшего перехода к экологически чистой энергетике в глобальном масштабе», - отмечено в итоговом документе стран «Большой семерки». Судя по содержанию декларации, государства G7 будут создавать безопасные, доступные по цене и устойчиво функционирующие цепочки поставок экологически чистой энергии, а также технологий для ее выработки. Они подтвердили важность обеспечения равных условий для всех на глобальном уровне и продолжении скоординированной работы над конкретными действиями по развитию экологически чистой энергетики. Тем временем одна из стран G7, Великобритания, уже ощущает отдачу от миллиардов долларов, вложенных в развитие «зеленой» энергетики. Впервые ветряные турбины в Британии произвели электроэнергии больше, чем генераторы, работающие на природном газе. За первые три месяца 2023 года треть электроэнергии в королевстве поступила от морских ветряных электростанций. В целом же, в Великобритании рекордно возросли объемы производства солнечной и ветряной энергии. В первом квартале 2023 года 42 процента всей выработанной электроэнергии приходились на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а 33 процента - на ископаемые виды топлива. Для сравнения: в 2022 году большая часть энергии - 79,1 процента - приходилось на ископаемое топливо (уголь, нефть и газ).

А что у нас? Как сообщил haqqin.az заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, при мощности ВИЭ в 17 процентов в прошлом году из возобновляемых источников в стране было произведено немногим более 6 процентов энергии. В общей генерации электричества в Азербайджане, составляющей около 28 миллиардов киловатт/часов, доля ВИЭ составила 1,5 миллиарда. Но в этом году картина с национальной зеленой энергетикой изменится кардинально.