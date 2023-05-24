Азербайджан: всего 6% энергии из ВИЭ
На прошедшем в Хиросиме саммите «Большой семерки» был принят план действий о глобальном переходе к «чистой» энергетике и достижения до 2050 года нулевого уровня выбросов в атмосферу.
Глобальный климатический и энергетический кризисы убеждают в настоятельной необходимости ускорить переход к «чистой» энергетике, а также к преобразованию энергетических систем.
«Мы подчеркиваем необходимость диверсификации экономик и внедрения преобразований, в том числе в цепочках поставок, для скорейшего перехода к экологически чистой энергетике в глобальном масштабе», - отмечено в итоговом документе стран «Большой семерки».
Судя по содержанию декларации, государства G7 будут создавать безопасные, доступные по цене и устойчиво функционирующие цепочки поставок экологически чистой энергии, а также технологий для ее выработки. Они подтвердили важность обеспечения равных условий для всех на глобальном уровне и продолжении скоординированной работы над конкретными действиями по развитию экологически чистой энергетики.
Тем временем одна из стран G7, Великобритания, уже ощущает отдачу от миллиардов долларов, вложенных в развитие «зеленой» энергетики. Впервые ветряные турбины в Британии произвели электроэнергии больше, чем генераторы, работающие на природном газе. За первые три месяца 2023 года треть электроэнергии в королевстве поступила от морских ветряных электростанций.
В целом же, в Великобритании рекордно возросли объемы производства солнечной и ветряной энергии. В первом квартале 2023 года 42 процента всей выработанной электроэнергии приходились на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а 33 процента - на ископаемые виды топлива. Для сравнения: в 2022 году большая часть энергии - 79,1 процента - приходилось на ископаемое топливо (уголь, нефть и газ).
А что у нас? Как сообщил haqqin.az заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, при мощности ВИЭ в 17 процентов в прошлом году из возобновляемых источников в стране было произведено немногим более 6 процентов энергии.
В общей генерации электричества в Азербайджане, составляющей около 28 миллиардов киловатт/часов, доля ВИЭ составила 1,5 миллиарда. Но в этом году картина с национальной зеленой энергетикой изменится кардинально.
«Это связано со скорым вводом в эксплуатацию в Гарадагском районе самой крупной в Азербайджане и на Южном Кавказе солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которую сооружает дубайская компания Masdar, - пояснил Эльнур Солтанов. - К концу 2023 года эта станция выйдет на полную мощность, то есть станет вырабатывать электричество в промышленных масштабах. Тем самым в национальной энергетике значительно увеличится доля ВИЭ».
По словам замминистра энергетики, на данный момент самыми крупными станциями чистой энергии в Азербайджане являются 50-мегаваттная ветряная электростанция «Ени Яшма» в Хызинском районе, солнечная станция в Нахчыване мощностью в 39 мегаватт и 37-мегаваттная ТЭС на заводе по переработке твердых бытовых в поселке Балаханы.
«Кстати, в прошлом году в Азербайджане за счет бытовых отходов было произведено 205,3 миллиона кВт/ч электроэнергии, что на 6,3 процента больше, чем в 2021 году, - добавил Солтанов. - Вообще, перед энергетиками стоит весьма амбициозная задача - довести долю производство энергии из возобновляемых источников к 2030 году до 30 процентов от всей выработанной в стране электроэнергии. Обратите внимание: речь идет о производстве, а не только о мощности выработки зеленой энергии. Это куда более сложная задача, и на пути к ее реализации предстоит решить немало важных вопросов, связанных с тарифами и прочим».