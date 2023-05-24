Трампу будет нелегко: в борьбу за кресло президента США вступает Десантис

Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, сообщает в среду Associated Press.

О решении Десантиса стало известно после того, как он подал заявление в Федеральную избирательную комиссию США. Ожидается, что позднее в среду он проведет онлайн-беседу с бизнесменом Илоном Маском и публично объявит о своем намерении побороться за пост президента.

44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. С 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе сам Трамп, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмены Вивек Рамасвами, Перри Джонсон, а также радиоведущий Ларри Элдер.