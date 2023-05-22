Кылычдароглу между курдами и националистами

Прокурдская Демократическая партия народов (HDP) объявила, что соглашение Кемаля Кылычдароглу с Умитом Оздагом, лидером ультранационалистов, партия Победы которого поддержала оппозиционного кандидата в президенты Турции, противоречит принципам демократии. Об этом пишут турецкие СМИ и телеграм-каналы.

«Назначения чиновников, узурпирующих волю народа, неприемлемы с точки зрения демократии, а наш подход к этому вопросу неизменен. ...Протокол, объявленный сегодня Кылычдароглу, противоречит демократическим принципам. ...25 мая мы поделимся нашим окончательным решением о нашей позиции относительно выборов», - говорится в официальном заявлении левой прокурдской партии HDP.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу уступил Оздагу в спорном вопросе курдских мэров на юго-востоке Турции. Оппозиция обещала, что не станет смещать избранных народом мэров госчиновниками, однако Умит Оздаг в качестве условия потребовал продолжить и расширить данную практику.

В среду, 24 мая, стало известно: лидер турецких ультраправых Умит Оздаг поддержал кандидатуру лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу. В обмен ему было обещано кресло министра внутренних дел, которое сейчас занимает Сулейман Сойлу.