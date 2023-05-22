Пригожин с «уважением» отнесся к заявлению украинской разведки

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на заявление заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о его устранении.

«Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно, Пригожина как одного из важных субъектов этой войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают совершенно правильные шаги», — отметил глава ЧВК.

Ранее в среду Вадим Скибицкий сказал, что устранение президента РФ Владимира Путина и Евгения Пригожина в приоритетах Украины. «Мы пытаемся его убить. Наш приоритет — уничтожить командира подразделения, который приказывает своим людям атаковать», — подчеркнул он.