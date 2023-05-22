Белый дом: Бахмут стал для россиян «мясорубкой»

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Бахмут стал «мясорубкой» для российских военных.

Кирби заметил, какой ценой для России дались бои за маленький населенный пункт. «Это наступление фактически обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой», - цитирует представителя Белого дома «Укринформ».

«Оценочные цифры, озвученные Вашингтоном о потерях россиян под Бахмутом еще в начале мая, являются точными, - утверждает Кирби. - Однако с тех пор россияне ежедневно теряли еще больше сил».