Сигнал Путину: Крупнейшие в истории учения НАТО

НАТО под эгидой ФРГ решило провести крупнейшие в истории военные учения Air Defender 23 и, таким образом, дать сигнал России и президенту Владимиру Путину о боеготовности блока в случае обострения ситуации. Об этом сообщает Bild.

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. …Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — сказано в материале.

По словам главы штаба ВВС Германии Инго Герхартца, на которые ссылается издание, одна из целей проведения учений заключается в демонстрации возможной реакции НАТО, «если случится худшее».