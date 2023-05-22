Израилю не позволят бомбить аятолл с территории Азербайджана

Азербайджан не вмешивается в конфликты других стран, поэтому не позволит Израилю атаковать Иран со своей территории. Израильский 9 Канал сообщает, что об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в интервью израильским СМИ.

Канал отмечает, что азербайджанский чиновник прибыл в Израиль для участия в работе конференции «Видение и стратегия в эпоху неопределенности».

«Наши отношения с Ираном находятся, к великому сожалению, на очень низком уровне, – отметил Рзаев. – Мы как светское государство выступаем категорически против привнесения религиозного фанатизма в международные отношения».

Замминистра также заявил, что Азербайджан активно участвовал в восстановлении отношений между Турцией и Израилем. «Обе страны – наши старые добрые друзья, – отметил Рзаев. – И когда были разногласия между нашими друзьями, мы сделали все, чтобы они нашли общий язык».