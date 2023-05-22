Компания Electrify Azerbaijan представила первый электроавтобус BYD
Первый полностью электрический автобус BYD был представлен для общественного пользования компанией Electrify Azerbaijan – официальным дистрибьютором бренда в стране.
Как известно, вопросы экологичного транспорта очень актуальны для нашей страны и поддерживаются правительством и лично главой государства. Согласно Парижскому соглашению по климату, Азербайджан взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов на 35 процентов.
Основатель Electrify Azerbaijan Рауф Халилов: «Как владелец бизнеса и гражданин хочу выразить свою глубокую признательность лично господину президенту за созданные благоприятные условия для развития зеленой индустрии в нашей стране, а также новые возможности, открывшиеся в этой сфере для бизнеса. Благодаря этой неоценимой поддержке сегодня мы с гордостью представляем первый полностью электрический автобус BYD и уверены, что в будущем также сможем внести свой вклад в развитие зеленой инфраструктуры в Азербайджане».
Входящая в структуру ISR Holding компания Electrify Azerbaijan является официальным представителем автомобильного бренда BYD, а также ряда брендов зарядных устройств. Electrify Azerbaijan осуществляет широкий спектр услуг, которые могут способствовать электрификации на всех уровнях, начиная с внедрения зарядных устройств в инфраструктуру города, поставки PHEV и EV, а также их дальнейшего обслуживания. Также планируется увеличить количество зарядных пунктов до 30 в ближайшее время, а также создать местный завод по сборке автобусов в Азербайджане.
Как один из крупнейших в мире высокотехнологичных и автомобильных брендов BYD уже зарекомендовал себя как передовой разработчик в области гибридных и электрических транспортных средств. Разработка и производство эко-транспорта являются одними из основных направлений компании.
Первый электробус BYD уже привезен в страну для тестирования. Автобус длиной 12 метров имеет 33 пассажирских места и общую вместимость 82 пассажира. При мощности аккумулятора 383 кВт автобус способен проехать 350 км при полной зарядке. Транспортное средство полностью отвечает современным требованиям перевозки пассажиров.