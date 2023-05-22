Компания Electrify Azerbaijan представила первый электроавтобус BYD

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Первый полностью электрический автобус BYD был представлен для общественного пользования компанией Electrify Azerbaijan – официальным дистрибьютором бренда в стране.

Как известно, вопросы экологичного транспорта очень актуальны для нашей страны и поддерживаются правительством и лично главой государства. Согласно Парижскому соглашению по климату, Азербайджан взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов на 35 процентов. Основатель Electrify Azerbaijan Рауф Халилов: «Как владелец бизнеса и гражданин хочу выразить свою глубокую признательность лично господину президенту за созданные благоприятные условия для развития зеленой индустрии в нашей стране, а также новые возможности, открывшиеся в этой сфере для бизнеса. Благодаря этой неоценимой поддержке сегодня мы с гордостью представляем первый полностью электрический автобус BYD и уверены, что в будущем также сможем внести свой вклад в развитие зеленой инфраструктуры в Азербайджане».