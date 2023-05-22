В Украине воздушная тревога. Атака беспилотников обновлено 02:16
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Россия запустила по Украине беспилотники-камикадзе с двух направлений: с севера и юга.
Воздушная тревога объявлена в девяти областях на юге, севере (включая Киевскую) и северо-западе страны.
Информации о количестве беспилотников пока нет.
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В ночь на четверг, 25 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РБК-Украина.
Также сообщается о полете дронов-камикадзе с севера по направлению Киевской и Черниговской областей. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать воздушную тревогу Украины.
Воздушная тревога также распространилась на Кировоградскую область. Вскоре об опасности с воздуха объявили в Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.