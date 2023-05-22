Украинские мониторинговые каналы сообщают, что Россия запустила по Украине беспилотники-камикадзе с двух направлений: с севера и юга.

Воздушная тревога объявлена в девяти областях на юге, севере (включая Киевскую) и северо-западе страны.

Информации о количестве беспилотников пока нет.