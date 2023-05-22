Чавушоглу раскритиковал Кылычдароглу из-за Азербайджана видео
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу за инициативу транспортного коридора, который проходит мимо Азербайджана.
По словам Чавушоглу, путь тюрка лежит через Шушу, Джебраил, где была пролита кровь шехидов, через древнюю тюркскую землю Зангезур.
«Сегодня даже премьер-министр Армении заявляет о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. А в чем твоя проблема, что ты хочешь от Азербайджана?» - обратился глава турецкой дипломатии к Кылычдароглу.