Кылычдароглу о российской угрозе

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил в интервью Youtube-каналу Babala TV, что, по его мнению, создание газового хаба опасно для страны, угрожает ее энергетической независимости, в будущем может создать большие проблемы.

По его словам, в случае реализации этого проекта Анкара может увеличить свою зависимость от РФ до 70-80% в поставках энергоресурсов. Кылычдароглу охарактеризовал это как «поражение и капитуляцию» Турции.

«Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал Кылычдароглу.