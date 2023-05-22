МЧС России не обнаружило пожара в здании Минобороны в Москве, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС РФ по Москве.

«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же, как и сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении пресс-службы московского управления МЧС.