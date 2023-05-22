МЧС России опровергло: Никакого пожара в здании Минобороны нет обновлено 03:02
МЧС России не обнаружило пожара в здании Минобороны в Москве, сообщили в четверг журналистам в ГУ МЧС РФ по Москве.
«Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же, как и сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении пресс-службы московского управления МЧС.
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Российские телеграм-каналы в ночь на четверг, 25 мая, сообщили о сильном задымлении у здания Министерства обороны в Москве.
Местные жители заявили о дыме у здания на Фрунзенской набережной в Москве и «едком запахе пластика».
ТАСС в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в здании Министерства обороны России.
«В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.