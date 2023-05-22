США одобрили: Украина получит системы NASAMS
США согласовали продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования на 285 миллионов долларов. Соответствующий документ утвердил Госдепартамент США, сообщает Агентство сотрудничества в области безопасности обороны Министерства обороны США.
Правительство Украины запросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel; Центр распределения огня (FDC); пусковые установки; приемники GPS; наборы инструментов; первичные двигатели; техническую поддержку правительства США и подрядчиков.
«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Покупка и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру.