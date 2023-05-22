Иран отказывается от доллара в расчетах с Россией

Иран намерен отказаться от использования доллара во взаимных расчетах с Россией. Об этом сообщило в среду иранское агентство Tasnim со ссылкой на первого вице-президента Исламской Республики Мохаммада Мохбера.

По данным агентства, в среду в ходе состоявшейся в Тегеране встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной Мохбер заявил, что Иран «полон решимости отказаться он доллара во взаимных расчетах с РФ» и «уделяет первоочередное внимание» этому вопросу. Он добавил, что стороны уже провели переговоры на уровне экспертов.

Ранее в среду председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил о проведении продуктивной встречи с Набиуллиной.