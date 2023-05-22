В Москве еще один пожар

Торговые павильоны в Одинцово охватил пожар. По данным МЧС РФ, площадь пожара увеличилась более чем в два раза, достигнув 1200 квадратных метров.

Пожар начался на строительном рынке «Акос». «Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в здании Минобороны России.